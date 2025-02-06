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Хау высказался о выходе «Ньюкасла» в финал Кубка лиги и вспомнил решающий матч 2023 года

Хау высказался о выходе «Ньюкасла» в финал Кубка лиги и вспомнил решающий матч 2023 года
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о возвращении на стадион «Уэмбли», где 16 марта пройдёт финал Кубка английской лиги. Ранее «Ньюкасл» обыграл «Арсенал» со счётом 4:0 по сумме двух матчей 1/2 финала.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Мёрфи – 20'     2:0 Гордон – 52'    

«Это здорово. Первое выступление там было немного неожиданным, но клуб, которым мы хотим быть, должен выступать там регулярно, так что это не сюрприз. Мы добились этого по заслугам, в текущем году наша гонка была непростой, мы встречались с четырьмя командами Премьер-лиги, так что нам пришлось нелегко. Надеюсь, мы сможем извлечь уроки из прошлого опыта и улучшить свои результаты», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

В финале Кубка английской лиги в 2023 году «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2.

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