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Радченко считает, что Шапи Сулейманов может вернуться в Европу после периода в МЛС

Радченко считает, что Шапи Сулейманов может вернуться в Европу после периода в МЛС
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Магомед-Шапи Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».

«Что касается перехода Шапи в МЛС, то многие футболисты хотят поиграть в других условиях. Посмотрим, как у него получится там. Если он проявит себя в «Канзасе», заинтересует более статусные команды, которые захотят его к себе. Думаю, после МЛС у Сулейманова есть шанс вернуться в Европу. Мы знаем, что все европейские агенты следят за всеми чемпионатами», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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