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Юрий Гаврилов: будем надеяться на чемпионство «Спартака»

Юрий Гаврилов: будем надеяться на чемпионство «Спартака»
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Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о турнирных амбициях красно-белых. По его мнению, клуб может претендовать на первое место по итогам сезона РПЛ.

«Спартак» может рассчитывать на всё во второй части сезона. Если начнёт выигрывать, то может претендовать и на первое место. Нет ничего невозможного — с «Зенитом» можно конкурировать! Надо просто захотеть и правильно играть. Будем надеяться на чемпионство «Спартака», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на момент зимней паузы «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей.

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