В «Оренбурге» прокомментировали информацию о запрете Томпсону выезжать из Чили

В пресс-службе «Оренбурга» отреагировали на информацию о запрете нападающему Хорди Томпсону выезжать из Чили. Ранее Legalbet сообщил, что беременная девушка футболиста написала заявление в правоохранительные органы Чили, чтобы он не смог покинуть страну.

«Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера. Скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Хорди Томпсон провёл девять матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Нападающий не отметился результативными действиями.