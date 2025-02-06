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В «Оренбурге» прокомментировали информацию о запрете Томпсону выезжать из Чили

В «Оренбурге» прокомментировали информацию о запрете Томпсону выезжать из Чили
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В пресс-службе «Оренбурга» отреагировали на информацию о запрете нападающему Хорди Томпсону выезжать из Чили. Ранее Legalbet сообщил, что беременная девушка футболиста написала заявление в правоохранительные органы Чили, чтобы он не смог покинуть страну.

«Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера. Скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Хорди Томпсон провёл девять матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Нападающий не отметился результативными действиями.

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