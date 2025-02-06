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Президент РПЛ прокомментировал слова Лунёва в адрес игроков «Краснодара»

Президент РПЛ прокомментировал слова Лунёва в адрес игроков «Краснодара»
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слова голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва в адрес игроков «Краснодара» по завершении матча Winline Зимнего Кубка РПЛ. Напомним, Лунёв назвал футболистов «быков» чертями.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'    
Удаления: Тормена – 56' / нет

«Давайте так: фол Тормены был немного за гранью в товарищеском матче. Реакция того же Лунёва и других футболистов понятна. Что вышел немного треш-ток, то это на эмоциях. После такого сражения немного подискутировали. Хочу сказать, что приняли решение выйти Тормене в очередном туре без дисквалификации, товарищеский турнир всё же. Мы переговорили с руководителями четырёх клубов, все успокоились. Решаем общие задачи. Ну Лунёв за словом в карман не полез», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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