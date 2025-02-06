Президент РПЛ прокомментировал слова Лунёва в адрес игроков «Краснодара»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слова голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва в адрес игроков «Краснодара» по завершении матча Winline Зимнего Кубка РПЛ. Напомним, Лунёв назвал футболистов «быков» чертями.

«Давайте так: фол Тормены был немного за гранью в товарищеском матче. Реакция того же Лунёва и других футболистов понятна. Что вышел немного треш-ток, то это на эмоциях. После такого сражения немного подискутировали. Хочу сказать, что приняли решение выйти Тормене в очередном туре без дисквалификации, товарищеский турнир всё же. Мы переговорили с руководителями четырёх клубов, все успокоились. Решаем общие задачи. Ну Лунёв за словом в карман не полез», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.