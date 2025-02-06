Алаев: приезд спикера из Ла Лиги — наше большое достижение

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном сотрудничестве с испанской Примерой. Представитель Ла Лиги Хайме Бланко присутствовал на мероприятии Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Шанс на взаимоотношение с Ла Лигой? Я буду очень аккуратен, потому что сам факт приезда такого спикера из такой организации — наше большое достижение. С помощью таких событий мы потихоньку будет выстраивать отношения с нашими коллегами, с другими лигами. Но публично об этом говорить я пока не будут — процесс деликатный и сложны. Надеюсь, что это приведет к тому, что российские команды вернутся в систему международных соревнований. Мы потихоньку прокладываем дорогу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.