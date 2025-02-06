Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев: приятно, если что-то делаем раньше и лучше, чем Ла Лига

Президент РПЛ Алаев: приятно, если что-то делаем раньше и лучше, чем Ла Лига
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил высказывание директора клубного офиса испанской футбольной Ла Лиги Хайме Бланко, который заявил, что РПЛ превосходит чемпионат Испании с точки зрения предматчевых шоу

«Давайте быть объективными, Ла Лига — немного другого масштаба, исходя из мирового внимания и коммерческих цифр. Мы не боимся учиться, наши новшества в этом сезоне — KPI, распределение средств — это итог анализа успешного опыта Ла Лиги. Понимаем, что мы младшие, но приятно, если что-то делаем раньше и лучше, чем Ла Лига. Надо равняться на такие проекты», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Даже не знаю, как его можно сделать ещё сильнее». Алаев — об уровне Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android