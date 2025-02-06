Президент РПЛ Алаев: приятно, если что-то делаем раньше и лучше, чем Ла Лига

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил высказывание директора клубного офиса испанской футбольной Ла Лиги Хайме Бланко, который заявил, что РПЛ превосходит чемпионат Испании с точки зрения предматчевых шоу

«Давайте быть объективными, Ла Лига — немного другого масштаба, исходя из мирового внимания и коммерческих цифр. Мы не боимся учиться, наши новшества в этом сезоне — KPI, распределение средств — это итог анализа успешного опыта Ла Лиги. Понимаем, что мы младшие, но приятно, если что-то делаем раньше и лучше, чем Ла Лига. Надо равняться на такие проекты», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.