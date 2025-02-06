Президент РПЛ Алаев поделился впечатлениями от зимнего Кубка

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил текущий Winline Зимний Кубок РПЛ, который проходит с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хочется увидеть яркий финал Зимнего Кубка с большим количеством болельщиков на трибуне. Порадовал матч «Зенит» — ЦСКА, собралась хорошая аудитория. Предварительно оцениваю Кубок очень хорошо. Понятно, что у команд разные задачи — кто-то проводит ротацию, у кого-то — основной состав играет. Хочу поблагодарить руководителей клуба, самое сложное — собрать всех в одном месте и сделать календарь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.