Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев поделился впечатлениями от зимнего Кубка

Президент РПЛ Алаев поделился впечатлениями от зимнего Кубка
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил текущий Winline Зимний Кубок РПЛ, который проходит с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хочется увидеть яркий финал Зимнего Кубка с большим количеством болельщиков на трибуне. Порадовал матч «Зенит» — ЦСКА, собралась хорошая аудитория. Предварительно оцениваю Кубок очень хорошо. Понятно, что у команд разные задачи — кто-то проводит ротацию, у кого-то — основной состав играет. Хочу поблагодарить руководителей клуба, самое сложное — собрать всех в одном месте и сделать календарь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Даже не знаю, как его можно сделать ещё сильнее». Алаев — об уровне Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android