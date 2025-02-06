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Президент РПЛ Алаев высказался об отсутствии «Локомотива» на Зимнем Кубке

Президент РПЛ Алаев высказался об отсутствии «Локомотива» на Зимнем Кубке
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об отсутствии московского «Локомотива» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Локомотив» был в списке клубов, которые приглашались на этот турнир. Но на данный этап подготовки у клуба были другие задачи», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Турнир стартовал 30 января. Участие в соревновании принимают московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Команды поделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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