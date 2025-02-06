Алаев: судьи будут комментировать решения, это вопрос времени

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о судействе на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Судейский скандал на Зимнем Кубке никто не заметил. Мы в полном контакте с Дюковым, Митрофановым и Каманцевым по судейству. Те предложения, которые мы сделали осенью, имели эффект. Мы завершаем работу и анализ этих предложений. У нас общий взгляд на проблемы, и мы понимаем, куда двигаться. Всю систему взаимоотношений мы устроим и будем работать. Ошибки останутся, но всю ситуацию мы срегулируем.

Неизбежно, что судьи будут комментировать решения. Это вопрос времени. Мажич или кто‑то другой, кто будет возглавлять комитет, пойдет навстречу, так как это неизбежный процесс», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.