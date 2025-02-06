Президент РПЛ Алаев прокомментировал дорогостоящие трансферы «Спартака» и «Зенита»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал дорогостоящие трансферы московского «Спартака» и «Зенита» этой зимой.

«У меня нет данных и не слышал, что кто-то готов потрать €60 млн. Сам факт приезда таких молодых дарований, как Луиса Энрике, говорит о том, что это хорошо. Кандидаты в сборную Бразилии едут к нам. Это привлекает внимание к чемпионату. Верю, что «Спартак» тоже ответит крупным трансфером. Это замечательно! У клубов есть возможность в таких ситуациях делать такие трансферы. Помимо еврокубков есть звание чемпионов, медали. Руководители и игроки — амбициозные люди. Они хотят выигрывать. Это всё повышает интерес к чемпионат. Ожидаю горячую концовку чемпионата», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.