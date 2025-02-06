Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев: с каждым днём мы ближе к возвращению в еврокубки

Президент РПЛ Алаев: с каждым днём мы ближе к возвращению в еврокубки
Комментарии

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что Россия с каждым днём приближается к возвращению на международную арену.

«Мы с каждым днём ближе к возвращению в еврокубки. Это факт. Чувствуется, что напряжение в футбольном общении, с лигами и партнёрами, выравнивается. Наверное, это является каким-то знаком. Но у меня нет планов и какой-то даты. Возможно, активные трансферы являются результатом потепления, но это лучше спросить у руководителей клуба. Но я считаю, что такие трансферы связаны с желанием выиграть золотые медали», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android