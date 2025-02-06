Президент РПЛ Алаев: с каждым днём мы ближе к возвращению в еврокубки

Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что Россия с каждым днём приближается к возвращению на международную арену.

«Мы с каждым днём ближе к возвращению в еврокубки. Это факт. Чувствуется, что напряжение в футбольном общении, с лигами и партнёрами, выравнивается. Наверное, это является каким-то знаком. Но у меня нет планов и какой-то даты. Возможно, активные трансферы являются результатом потепления, но это лучше спросить у руководителей клуба. Но я считаю, что такие трансферы связаны с желанием выиграть золотые медали», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.