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Президент РПЛ Алаев рассказал о встрече с губернатором Самарской области Федорищевым

Президент РПЛ Алаев рассказал о встрече с губернатором Самарской области Федорищевым
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ранее чиновник сделал громкое заявление о коррупции в российском футболе.

«Встреча состоялась, мы на прямом контакте, но детали я оставлю между нами», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В ноябре 2024 года глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам чиновника, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.

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