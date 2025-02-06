Президент РПЛ Алаев рассказал о встрече с губернатором Самарской области Федорищевым

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ранее чиновник сделал громкое заявление о коррупции в российском футболе.

«Встреча состоялась, мы на прямом контакте, но детали я оставлю между нами», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В ноябре 2024 года глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам чиновника, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.