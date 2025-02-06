Алаев — о штрафе Дзюбы: другие футболисты будут знать, где и как себя вести

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал санкции, применённые комитетом по этике РФС к нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе по итогам резонансного интервью. Дзюба был оштрафован на 250 тыс. рублей за слова в адрес «Локомотива».

«Мы хотели, чтобы флажочки были расставлены, и это произошло. Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике, и хотел бы, чтобы все про это забыли. Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не выходить за рамки в своих интервью.

Рад, что Артёма не дисквалифицировали и он продолжит играть в футбол. Хочется финально всё закрыть не вспоминать о былом. Теперь другие футболисты будут знать определённые ориентиры, где и как себя вести», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.