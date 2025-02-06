«Мы часть Европы». В РФС обозначили, почему тема с переходом в АФФ закрыта

Советник президента РФС Алексей Сорокин рассказал, что тема с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола закрыта. Функционер объяснил, почему сейчас Российскому футбольному союзу не нужно отказываться от сотрудничества с УЕФА. По словам Сорокина, Россия является частью Европы, в том числе в культурном смысле.

— Вы были одним из тех, кто без негатива высказывался о варианте перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, когда это активно обсуждалось в 2022 году. Можно ли сейчас сказать, что эта тема закрыта?

— По состоянию на декабрь 2024 года да. А что будет в декабре 2025 года, не знаю.

— Почему тема ушла из повестки?

— Возможно, потому, что мы всё-таки видим незримый позитив в возможности вернуться в европейские соревнования. Ну и всё-таки надо учитывать, что мы часть Европы. Во всех смыслах — например, в культурном. Переход в Азию был бы очень радикальным шагом. Наверное, на него не стоит идти, пока есть шанс вернуться в европейские соревнования, причём шанс существенный, — приводит слова Сорокина издание «Известия».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.