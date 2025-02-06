Тимощук подвёл промежуточные итоги зимних сборов «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подвёл промежуточные итоги зимних сборов сине-бело-голубых. Специалист отметил, что на первом сборе делался упор на улучшение физических кондиций игроков. На втором сборе стало больше работы с мячом. Сейчас «Зенит» тренируется дважды в день, отметил Тимощук.

«Думаю, первый сбор прошёл отлично, были хорошие спарринги, работа была достаточно интенсивной. Футболисты проделали необходимый объём беговой работы. Естественно, были и тактические занятия, но главным направлением было укрепление физического состояния. Сейчас у нас есть и элементы беговой работы, много работы с мячом, две тренировки в день», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ.