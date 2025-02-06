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Чанов: возможная продажа Роши — верное решение, ему 30 лет, стоимость будет падать

Чанов: возможная продажа Роши — верное решение, ему 30 лет, стоимость будет падать
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Российский тренер Вячеслав Чанов отреагировал на новости о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши из ПФК ЦСКА.

«Думаю, что уход Роши будет потерей для ЦСКА. В данный момент мы не видим каких-то приобретений у армейцев. Поэтому нежелательна потеря игроков, которые находятся в основе или приближены к ней. Но мы всё не знаем — вдруг кого-то подписывают.

При этом возможная продажа Роши — это правильный ход, ведь ему уже 30 лет и с возрастом его рыночная стоимость будет только падать. Однако сейчас возраст неактуален, потому что спортивная медицина поднялась, и посмотрите, до какого возраста играют разные футболисты. Это в СССР в 28 лет ты считался старым, а голкипер в 30 не тянул, но сейчас всё по-другому», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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