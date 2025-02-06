Наумов: у Ивана Игнатьева своя весёлая жизнь, для него футбол стал вторичным

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева из армянского «Урарту» в алжирскую «Кабилию».

«Игнатьев захотел проиграть за границей, ощутить что-то новое. Для него футбол стал вторичным. Ваня занимается своей жизнью, решил попутешествовать. Пусть поиграет там. У него не получается. Если человек хочет профессионально заниматься спортом, тем более футболом, должен отрешаться от каких-то личных дел. Игнатьев не может, у него своя весёлая жизнь. В РПЛ у него больше не получится, да и вряд ли кто-то его возьмёт. В Алжире несильный чемпионат, поиграет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.