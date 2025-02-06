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Чанов: откуда Помазун перешёл в «Спартак»? Илья не был в составе ЦСКА

Чанов: откуда Помазун перешёл в «Спартак»? Илья не был в составе ЦСКА
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Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о переходе голкипера Ильи Помазуна из ПФК ЦСКА в «Спартак».

— Будет ли Помазун подвергаться критике болельщиками ЦСКА?
— Мы все это понимаем. Но Илья перешёл в «Спартак» из ЦСКА?

— Да.
— А не из «Урала»? Да, он воспитанник ЦСКА, но сколько матчей он провёл за армейцев? Даже в состав сборной России он попал из какого клуба? Из «Урала»! Взять того же Чернова, который перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов». Если футболист твёрдо играет в основе команды и переходит в «Спартак» из ЦСКА или наоборот — это совершенно другая песня. А в случае с Помазуном это совсем не так.

Что было бы, если бы он не перешёл в стан красно-белых? Тогда ему пришлось бы заканчивать карьеру в футболе. Почему должен заканчивать один из хороших вратарей страны за последнее время? Чтобы болельщики покричали? Или для нас футбол важен? С Ильёй я тоже работал в ЦСКА. Если бы он был нужен армейцам, его бы кто-то отпустил? Где он полгода тренировался? Он же не был в составе ЦСКА, — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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