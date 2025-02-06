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Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков зимнего ТО

Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков зимнего ТО
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Интернет-портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых дорогих игроков, сменивших клубы в зимнее трансферное окно 2025 года.

Символическая сборная из самых дорогих игроков, сменивших клубы в январе: Брис Самба («Ренн», Франция, € 15 млн), Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед», Англия, € 20 млн), Аксель Дисаси («Астон Вилла», Англия, € 30 млн), Кевин Дансо («Тоттенхэм», Англия, € 25 млн), Микаель Кайоде («Брентфорд», Англия, € 18 млн), Николо Фаджоли («Фиорентина», Италия, € 20 млн), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Франция, € 85 млн), Жоау Феликс («Милан», Италия, € 30 млн), Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия, € 80 млн), Омар Мармуш («Манчестер Сити», Англия, € 60 млн), Джон Дуран («Аль-Наср», Саудовская Аравия, € 40 млн).

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