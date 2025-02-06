Защитник «Хетафе» Абердин подпишет контракт с «Сочи» на 3,5 года

«Сочи» подпишет защитника «Хетафе» Набиля Абердина за € 300 тыс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок уже отправился на медосмотр для новой команды, после чего подпишет контракт с «Сочи» на три с половиной года.

Абердину 22 года, за «Хетафе» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость марокканского защитника в € 800 тыс.

«Сочи» выступает в Мелбет Первой лиге. По состоянию на сегодняшний день южане занимают четвёртое место в турнирной таблице.