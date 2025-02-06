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Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о подписаниях новичков из экзотических стран

Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о подписаниях новичков из экзотических стран
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал о новичках команды из Доминиканской Республики и Бенина. Предыдущим клубом 27-летнего Эдарлина Рейеса был «Елимай» из Казахстана, 25-летний Маттео Аленви ранее выступал за шведский «Вестерос».

«Что касается доминиканца Рейеса, он несколько лет играл в Казахстане, потому уже адаптирован к этому микроклимату. Уровень футбола тоже схож. Это сыграло важную роль в его приобретении, к тому же Рейес — очень перспективный парень.

Маттео Аленви уже успел отличиться в Лиге 1, он молодой и талантливый футболист. Мы отслеживали и рассматривали те варианты, которые подходят под наши условия. Понятное дело, иностранцы едут сюда, чтобы повысить свой игровой уровень и попасть в РПЛ. Наверное, это их основополагающая цель. Если ты зарекомендовал себя в ФНЛ — точно можешь претендовать на повышение в классе», — приводит слова Сторожука Metaratings.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков за аналогичное количество игр.

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