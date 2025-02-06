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Экс-защитник «Реала» Марсело объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Реала» Марсело объявил о завершении карьеры
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело объявил о завершении профессиональной карьеры, опубликовав в социальной сети X соответствующий видеоролик.

Марсело 36 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе». К мадридскому «Реалу» защитник присоединился в 2007 году. В составе «сливочных» бразилец выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза Кубок страны.

Летом 2022 года защитник перешёл в греческий «Олимпиакос», но уже в феврале 2023-го расторг контракт. С февраля 2023-го по ноябрь 2024-го Марсело выступал за «Флуминенсе».

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