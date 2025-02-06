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Каррера назвал лучшего россиянина, которого тренировал в «Спартаке»

Каррера назвал лучшего россиянина, которого тренировал в «Спартаке»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего российского футболиста, которого тренировал в московском клубе. Итальянский специалист выделил полузащитника Романа Зобнина, отметил его талант и широкий спектр навыков.

«Лучший российский футболист, которого я тренировал? Зобнин. Было много талантливых игроков, но Роман выделялся, он очень многое умеет на поле», — приводит слова Массимо Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» по сей день. Суммарно хавбек провёл за красно-белых 260 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных пасов. В составе москвичей он один раз выиграл РПЛ (как раз во времена тренерства Карреры), а также стал победителем Кубка и Суперкубка России.

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