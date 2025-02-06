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Ушёл из жизни бывший защитник «Балтики» Валерий Чугунов

Ушёл из жизни бывший защитник «Балтики» Валерий Чугунов
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Бывший защитник калининградской «Балтики», тренер Валерий Чугунов ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщил официальный сайт «Балтики».

«Валерий Александрович родился 1 ноября 1952 года в Тверской области, азы футбола постигал в ДЮСШ г. Боровичи, затем выступал за команды Новгорода. В Калининград переехал в 1978 году, в «Балтике» провёл три сезона: 117 официальных матчей в первенстве СССР, забил два мяча.

После завершения игровой карьеры Валерий Чугунов вернулся в Великий Новгород, где на протяжении почти 30 лет работал детским тренером, воспитав несколько сотен футболистов.

ФК «Балтика» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича», — написано в сообщении.

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