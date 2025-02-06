«Брага» отказалась продавать «Зениту» полузащитника Саласара

Переход 25-летнего полузащитника Родриго Саласара из «Браги» в «Зенит», о котором сообщали испанские и португальские СМИ, по всей видимости, не состоится. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» источник в португальском клубе, «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.

«Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В «Браге» боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то», — сообщил источник.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что полузащитник «Браги» Родриго Саласар утром 3 февраля успешно прошёл в Дубае медосмотр для перехода в «Зенит». Cумма трансфера 25-летнего футболиста якобы должна была составить € 15+5 млн.