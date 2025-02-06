Экс-тренер Игнатьева Гришин: ужасно, что Иван уехал в Алжир, его карьера закончена

Российский тренер Александр Гришин высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева из армянского «Урарту» в алжирскую «Кабилию». Гришин работал с Игнатьевым в юношеской сборной России U19.

«Ужасно, что Иван Игнатьев уехал в Алжир. Можно сказать, что он закончил карьеру. Он же играл в «Урарту» у Гунько. Точно такая же история, как с Шапи. Эти два игрока считались сильными футболистами, но на самом деле юношеский футбол — одна история, а переход во взрослый футбол многим даётся очень тяжело. Шапи себя не реализовал, а у Игнатьева возникли проблемы после того, как он начал переходить по клубам, ведь нигде не закреплялся больше чем на полгода. Думаю, Иван просто ищет варианты, чтобы хоть где-то поиграть.

Если Игнатьев ушёл из «Урарту», где очень сильный тренер Гунько, и его спокойно отпустили, значит, он даже на уровне Армении не котировался. Хорошего футболиста просто так не отпустят, а «Урарту» всегда борется за чемпионство и играет в еврокубках. Я не говорю, что Армения — слабый чемпионат, но никто не уходит оттуда в Алжир. Я понимаю, если бы ему было за 30 лет, а ему сейчас только 26. Но я давно говорил, что на его карьере можно ставить крест, когда он ушёл из «Краснодара» в «Рубин». Мы не можем судить Игнатьева, но глупо спорить, что в Алжире слабый чемпионат.

Это личное дело Игнатьева, что у него проблемы с дисциплиной. Никто не будет следить за ним в 22-24 года. Он уже профессионал с контрактом. Тренер ставит игру и занимается всеми футболистами. Он будет персонально заниматься Игнатьевым, который не является ведущим футболистом? Я понимаю, если это был бы Зидан, а Иван — обыкновенный игрок. Зачем на него тратить время? Я даже не знаю, что за уровень в Алжире. Ещё бы он поехал играть в Индию», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.