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Тимощук оценил игру Дркушича, который присоединился к «Зениту» этой зимой

Тимощук оценил игру Дркушича, который присоединился к «Зениту» этой зимой
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил словенского защитника Ванью Дркушича, который присоединился к команде этой зимой. Напомним, сине-бело-голубые подписали Дркушича летом 2024 года, но сразу отдали его в аренду «Црвене Звезде». Аренда была рассчитана на год, однако футболист не закрепился в сербской команде, поэтому его досрочно вернули в «Зенит». Тимощук высоко оценил игру Дркушича в матче предсезонного турнира с ПФК ЦСКА (2:2, 4:1 — по пенальти).

— Какое впечатление произвел Ванья Дркушич? Он в тонусе?
— Да, могу Ванью похвалить, он достаточно неплохо действовал. Естественно, полностью он не знаком с принципами команды, с теми построениями, которые есть у нас, поэтому, если вы видели, мы его использовали вчера практически на двух позициях. Его борьба и стремление привели ко второму забитому мячу. Он молодец! Думаю, с поддержкой у него здесь нет проблем. Видно, что парень хороший, быстро втягивается в работу. Мы знаем его качества, которыми он обладает, поэтому, естественно будем стараться их использовать, — приводит слова Тимощука сайт «Зенита».

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