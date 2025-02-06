Тимощук рассказал, как тренерский штаб «Зенита» относится к товарищеским матчам

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как тренерский штаб сине-бело-голубых относится к товарищеским матчам на зимних сборах.

«Естественно, мы смотрим новые сочетания, смотрим новые схемы, игроков на новых позициях, чтобы получить информацию, чтобы в дальнейшем с ней легче было работать. И индивидуальную информацию, которую мы получаем со всевозможных носителей, датчиков, видео, — мы, естественно, анализируем и потом с командой это всё обсуждаем, делаем теоретические занятия. Безусловно, каждый матч, который проходит, мы должны разобрать и указать на хорошие моменты и на проблемы или ошибки», — приводит слова Тимощука сайт «Зенита».