В «Зените» раскрыли, рассчитался ли «Сандерленд» за нападающего Вильсона Изидора

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые получили первую часть платежа за нападающего Вильсона Изидора от английского «Сандерленда».

«Получил ли «Зенит» деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платёж получен», — приводит слова Медведева ТАСС.

О переходе Изидора в «Сандерленд» «Зенит» объявил 1 февраля. Отметим, что нападающий присоединился к санкт-петербургскому клубу осенью 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей во всех соревнованиях и забил четыре гола. Минувшим летом французский футболист перешёл в «Сандерленд» на правах аренды. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами.