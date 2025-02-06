Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Урарту» Гунько объяснил, с чем связан переезд Игнатьева в Алжир

Главный тренер «Урарту» Гунько объяснил, с чем связан переезд Игнатьева в Алжир
Комментарии

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Покинуть команду — выбор футболиста. Конечно, он согласован с клубом. Мы получили не одно предложение по Игнатьеву. Была договорённость, что клуб не будет препятствовать, если будет хорошее предложение, которое устроит и Ивана, и нас. Он принял решение поменять среду, принять новый вызов», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» с июня 2024 года. Ранее он играл за сербский «Железничар Панчево».

Материалы по теме
Экс-тренер Игнатьева Гришин: ужасно, что Иван уехал в Алжир, его карьера закончена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android