Главный тренер «Урарту» Гунько объяснил, с чем связан переезд Игнатьева в Алжир

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Покинуть команду — выбор футболиста. Конечно, он согласован с клубом. Мы получили не одно предложение по Игнатьеву. Была договорённость, что клуб не будет препятствовать, если будет хорошее предложение, которое устроит и Ивана, и нас. Он принял решение поменять среду, принять новый вызов», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» с июня 2024 года. Ранее он играл за сербский «Железничар Панчево».