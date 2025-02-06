Гунько: беседовали с Игнатьевым перед уходом из «Урарту», обсуждали дальнейшее развитие

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Конечно, мы беседовали с Ваней, обсуждали его дальнейшее развитие. Он посчитал этот вариант для себя перспективным. По уровню чемпионата мне сложно судить, я не так пристально слежу за чемпионатом Алжира. Наверное, финансовая составляющая значительнее, чем в Армении», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» с июня 2024 года. Ранее он играл за сербский «Железничар Панчево». Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара».