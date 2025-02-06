Маттео Стаматов: для жизни в России нужно € 2,5 тыс. в месяц

Защитник «Пари НН» Маттео Стаматов высказался о своих ежемесячных расходах. Он считает, что для комфортной жизни в России необходимо порядка € 2,5 тыс. в месяц. В эту сумму Стаматов включил следующие статьи расходов: аренда квартиры, покупка продуктов и одежды, досуг.

— Сколько денег вам нужно в месяц для комфортной жизни?

— Зависит от ситуации. Например, если я нахожусь в России, занят тренировками, играми, то трачу немного. Если же в каком-то месяце еду в отпуск, выходит побольше. Если говорить в целом, то в России для комфортной жизни мне нужно где-то 2500 евро в месяц. В эту сумму входит аренда жилья, продукты, могу сходить с женой и друзьями в ресторан, иногда купить какую-то одежду — самые обычные вещи, — приводит слова Стаматова «РБ Спорт».