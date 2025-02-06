Стаматов: «Спартак» достиг невероятного уровня

Защитник «Пари НН» Маттео Стаматов поделился мнением о московском «Спартаке». Он считает, что в концовке 2024 календарного года красно-белые достигли «невероятного уровня». Стаматов подчеркнул, что игра московского клуба строится на индивидуально сильных футболистах. Также он отметил немаловажную роль забивного форварда (Манфреда Угальде) в нынешнем «Спартаке».

«Я люблю смотреть футбол, слежу за большинством матчей РПЛ. И уровень, которого достиг «Спартак» в последние два месяца перед перерывом, просто невероятный. Но надо понимать, что у них индивидуально сильные футболисты. Когда у тебя есть форвард, который забивает почти каждый момент, это помогает команде», — приводит слова Стаматова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команду с прошлого лета возглавляет сербский тренер Деян Станкович.