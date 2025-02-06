Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о назначении нового тренера по физподготовке

«Ахмат» объявил о назначении нового тренера по физподготовке
Комментарии

Российский специалист Иван Дранников стал тренером по физической подготовке грозненского «Ахмата». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В тренерский штаб грозненцев вошёл Иван Дранников, назначенный тренером по физподготовке. В последние годы специалист работал в таких командах, как «Шинник», «Факел» и «СКА-Хабаровск». Приветствуем Ивана Сергеевича в нашем клубе и желаем удачи!

Благодарим за сотрудничество и желаем удачи Сергею Клушанцеву, который покидает клуб», — написано в сообщении «Ахмата».

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
«Ахмат» разгромил «Графичар» из Белграда в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android