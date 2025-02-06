«Ахмат» объявил о назначении нового тренера по физподготовке

Российский специалист Иван Дранников стал тренером по физической подготовке грозненского «Ахмата». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В тренерский штаб грозненцев вошёл Иван Дранников, назначенный тренером по физподготовке. В последние годы специалист работал в таких командах, как «Шинник», «Факел» и «СКА-Хабаровск». Приветствуем Ивана Сергеевича в нашем клубе и желаем удачи!

Благодарим за сотрудничество и желаем удачи Сергею Клушанцеву, который покидает клуб», — написано в сообщении «Ахмата».

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.