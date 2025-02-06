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«Реал» отреагировал на новость о завершении Марсело карьеры футболиста

«Реал» отреагировал на новость о завершении Марсело карьеры футболиста
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Пресс-служба мадридского «Реала» отреагировала на новость о том, что бывший защитник клуба Марсело завершил профессиональную карьеру игрока.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид хотел бы выразить свою благодарность и привязанность Марсело. Он вписан в историю мадридского «Реала» и является одной из величайших легенд клуба и мирового футбола. «Реал» Мадрид желает Марсело и его семье удачи на этом новом этапе жизни», — сказано в сообщении пресс-службы мадридского «Реала», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

Марсело 36 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе». К мадридскому «Реалу» защитник присоединился в 2007 году. В составе «сливочных» бразилец выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза — Кубок страны.

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