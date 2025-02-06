Синицын: Шапи точно не затеряется в МЛС — нельзя расценивать его переход как шаг назад

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».

«МЛС — бурно развивающийся рынок. Нельзя расценивать переход Шапи в «Канзас-Сити» как шаг назад. Почему бы не попробовать что-то новое? Кроме того, в МЛС едут футболисты со всего мира. Наверняка его устроила совокупность факторов. Не думаю, что Сулейманов сделает там глобальный скачок, но точно не затеряется.

В Америке подход к футболу сильно отличается от европейского, ведь МЛС — это шоу, а в Европе на первом плане бизнес. Для Шапи это будет хороший опыт. Надеюсь, Сулейманов осуществит поставленные цели, и не вижу проблем, чтобы он потом вернулся в Европу. Если в МЛС он будет получать постоянную практику и будет на виду, почему нет?» — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.