Главный тренер «Урарту» высказался о стычке Дзюбы с Симоняном в товарищеском матче
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о стычке в контрольном матче с российским «Акроном» с участием Артёма Дзюбы и Эрика Симоняна. Встреча состоялась 29 января. «Акрон» одержал победу со счётом 2:0. Отличились Солтмурад Бакаев и Алекса Джурасович.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 января 2025, среда. 17:10 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 0
Урарту
Ереван, Армения
1:0 Бакаев – 37' 2:0 Джурасович – 49'
«После игры Артём с Эриком Симоняном, с которым был спорный эпизод, пожали друг другу руки, посмеялись. Они решили все вопросы. Споры — это игровой эпизод. Кто-то что-то сказал, другой ответил, эмоции. Ни во что страшное это не переросло, всё закончилось банально», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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