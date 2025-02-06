Главный тренер «Урарту» высказался о стычке Дзюбы с Симоняном в товарищеском матче

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о стычке в контрольном матче с российским «Акроном» с участием Артёма Дзюбы и Эрика Симоняна. Встреча состоялась 29 января. «Акрон» одержал победу со счётом 2:0. Отличились Солтмурад Бакаев и Алекса Джурасович.

«После игры Артём с Эриком Симоняном, с которым был спорный эпизод, пожали друг другу руки, посмеялись. Они решили все вопросы. Споры — это игровой эпизод. Кто-то что-то сказал, другой ответил, эмоции. Ни во что страшное это не переросло, всё закончилось банально», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.