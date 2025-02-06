«Держись, мы с тобой». Игроки «Зенита» поддержали получившего тяжёлую травму Караваева

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик, в котором игроки сине-бело-голубых выражают поддержку выбывшему из строя с тяжёлой травмой защитнику Вячеславу Караваеву.

Напомним, Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора «Зенита» в Катаре. После медицинского обследования у защитника был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, игроку была сделана операция. Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев.

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 5 млн.