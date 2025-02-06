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В УЕФА рассматривают отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ — The Guardian

В УЕФА рассматривают отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ — The Guardian
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В УЕФА набирают обороты обсуждения отмены дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщил The Guardian.

Отмечается, что тема перехода ничьих сразу к сериям пенальти серьёзно рассматривается, хотя утверждение изменений в середине цикла телевизионных прав, который продлится до 2027 года, маловероятно.

Дополнительное время давно является предметом спора среди заинтересованных сторон европейского футбола, и некоторые профсоюзы игроков решительно утверждают, что его отмена ослабит напряжение в переполненном календаре.

В прошлом сезоне только три матча Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, перешли в дополнительное время, в то время как ни одна игра не потребовала дополнительного времени в сезоне-2022/2023.

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