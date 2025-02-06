Моцарт заявил о желании возглавить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Моцарт заявил о желании возглавить московский клуб. Также бразильский специалист допустил свою работу в другой московской команде.

— Поехали бы на стажировку в «Спартак» к Деяну Станковичу?

— Сейчас уже нет смысла, я 11 лет как тренирую в Бразилии. Я бы лучше приехал в «Спартак» — или, как вариант, в другой российский клуб — как главный тренер, — приводит слова Моцарта Sport24.

Напомним, Моцарт играл за московский «Спартак» с 2005-го по 2009-й. Всего в составе красно-белых бразилец провёл 106 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Также футболист выступал в составе «Фламенго», «Палмейраса», «Ливорно» и «Реджины». На данный момент 45-летний Моцарт является главным тренером бразильского клуба «Коритиба».