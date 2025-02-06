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«ПСЖ» с оптимизмом оценивает свои шансы продлить контракт с Доннаруммой

«ПСЖ» с оптимизмом оценивает свои шансы продлить контракт с Доннаруммой
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Французский «ПСЖ» с оптимизмом оценивает свои шансы продлить контракт с голкипером команды и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По данным источника, руководство парижан регулярно общается с представителями игрока на предмет продления истекающего в 2026 году соглашения. Клуб хочет сохранить итальянца, а сам Доннарумма жаждет остаться в Париже.

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В нынешнем сезоне Джанлуиджи провёл 23 матча во всех турнирах и пропустил 23 гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Доннаруммы в € 35 млн.

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