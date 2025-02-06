Эксперт африканского футбола охарактеризовал чемпионат Алжира, в который перешёл Игнатьев

Экс-тренер московского «Динамо» и ряда африканских команд Виктор Бондаренко прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Футбол в Алжире на подъёме, фанаты на трибунах, болельщики интересуются. Вроде и платят неплохо, потому что начали приглашать хороших игроков из Южной Африки. Раньше этого не было. Я не слышал о команде, в которую перешёл Иван Игнатьев, но уровень чемпионата Алжира среди африканских лиг очень высокий.

В алжирском чемпионате есть две очень сильные команды. Недавно проходили матчи африканской Лиги чемпионов, где один из лидеров алжирской лиги «Белуиздад» играл с «Орландо Пайретс», который я тренировал раньше. Ажиотаж сумасшедший, масса болельщиков. «Белуиздад» очень хорошо котировался, но команда не прошла в плей-офф, потому что с ними в группе был «Орландо Пайретс» и «Аль-Ахли» из Египта», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.