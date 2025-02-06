Эксперт футбола в Африке Бондаренко оценил перспективы Ивана Игнатьева в чемпионате Алжира

Экс-тренер московского «Динамо» и ряда африканских команд Виктор Бондаренко высказался о переходе российского форварда Ивана Игнатьева в алжирский клуб «Кабили».

«Если Игнатьев не потерял свой талант, который мы помним в «Краснодаре», он должен помогать своей команде в Алжире. Тем более что они сейчас идут не первыми и не вторыми, а в тройке-четвёрке, и задачи могут быть хорошими. Он там должен играть. Но всё равно будет нелегко — в Африке уровень растёт, с каждым годом всё лучше и лучше. Некоторые клубы даже можно сравнить с какими-то европейскими командами.

В Алжире местные говорят на французском, а приезжие — на английском. Думаю, Игнатьев знает английский язык. Вряд ли языковой барьер будет помехой для него, но он должен быть готов к тому, что африканский уровень по игровым качествам очень серьёзный. А дальше всё будет зависеть от него», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.