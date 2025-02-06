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Гунько: не знаю, почему Тикнизян не уезжает из РПЛ, увидимся — спрошу у него

Гунько: не знаю, почему Тикнизян не уезжает из РПЛ, увидимся — спрошу у него
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о возможном переезде защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский клуб.

«Главное, чтобы желания Наира совпадали с возможностями. Наверное, могут быть какие-то предложения. Не знаю, реальны ли они, но в прессе периодически что-то появляется. Я не в курсе причины, почему он не уезжает. Послезавтра увидимся, спрошу у него», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В субботу, 8 февраля, «Урарту» проведёт контрольный матч с «Локомотивом». Команды будут играть в Дубае (ОАЭ). Начало встречи — в 17:00 мск.

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