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«Я не понимал, почему со мной так поступили». Моцарт пожаловался на «Спартак»

«Я не понимал, почему со мной так поступили». Моцарт пожаловался на «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Моцарт пожаловался на московский клуб. Он заявил, что красно-белые некрасиво поступили с ним, чтобы подтолкнуть к расторжению контракта. По словам Моцарта, в «Спартаке» его специально отстранили от основной команды на несколько месяцев.

«Худший момент в карьере — отстранение от тренировок с основой «Спартака». Я был один, было холодно. Два очень тяжёлых месяца. Я вообще не понимал, почему со мной так поступили.

Это было в 2009-м. Я договорился о расторжении контракта. По нему мне ещё оставалось три года. Но мешала травма колена, да и Лаудруп на меня не рассчитывал. Повреждение было слишком уж непростое. Я больше не мог играть на синтетике — а в то время нашим домашним стадионом были «Лужники».

В общем, гендиректор Валерий Карпин сообщил, что лучшим вариантом для клуба станет расставание со мной. Согласиться я не мог только с одним. Представьте: меня два месяца заставляли тренироваться отдельно от первой команды. Я многое сделал для «Спартака» за эти три с половиной года, забивал важные голы. Поэтому, полагаю, Карпин мог бы решить проблему по-другому. Пришли бы к соглашению, не превращая меня в изгоя», — приводит слова Моцарта Sport24.

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