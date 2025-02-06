Испанец Монтес — о переходе в «Локомотив»: не разочаровался в своём решении

Испанский защитник «Локомотива» Сесар Монтес признался, что не разочарован своим выбором продолжить профессиональную карьеру в столичном клубе. Футболист признался, что перебрался в Москву, потому что хотел остаться в Европе. Монтес перешёл в «Локомотив» из испанской «Альмерии».

«Было непросто перестраиваться с чемпионата Испании на РПЛ. Помимо того, что нужно было сразу играть, было много моментов, которые требовали адаптации вне футбола: новое место, команда, город, погода, климат. И тем не менее это мой осознанный выбор. Я пошёл на него, чтобы остаться в Европе, играть на высоком уровне и до сих пор не разочаровался в своём решении», — заявил Монтес в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — «Зенит».