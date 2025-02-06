«Факел» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч
Поделиться
Сегодня, 6 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
1-й тайм
0 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
0:1 Максимов – 32'
Стартовые составы команд:
«Факел»: Гудиев, Альшин, Божин, Габараев, Дзиов, Ковалёв, Якимов, Ивлев, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов.
«Торпедо»: Волков, Бородин, Данилкин, Манелов, Шевченко, Костин, Нетфуллин, Алыкулов, Алессон, Горбунов, Максимов.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39). «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от калининградской «Балтики» на два очка.
Комментарии
- 6 февраля 2025
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:17
-
17:06
-
17:05
-
16:58
-
16:50
-
16:50
-
16:49
-
16:45
-
16:40
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:25
-
16:25
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:48
-
15:42
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:20
-
15:18
-
15:13
-
15:05
-
14:57