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«Факел» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Факел» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч
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Сегодня, 6 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
1-й тайм
0 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
0:1 Максимов – 32'    

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Альшин, Божин, Габараев, Дзиов, Ковалёв, Якимов, Ивлев, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов.

«Торпедо»: Волков, Бородин, Данилкин, Манелов, Шевченко, Костин, Нетфуллин, Алыкулов, Алессон, Горбунов, Максимов.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39). «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от калининградской «Балтики» на два очка.

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