«Факел» — «Торпедо»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 6 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Альшин, Божин, Габараев, Дзиов, Ковалёв, Якимов, Ивлев, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов.

«Торпедо»: Волков, Бородин, Данилкин, Манелов, Шевченко, Костин, Нетфуллин, Алыкулов, Алессон, Горбунов, Максимов.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39). «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от калининградской «Балтики» на два очка.