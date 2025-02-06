Малуда — о «Золотом мяче»: Родри — классный игрок, но выбор Винисиуса был бы логичнее

Победитель Лиги чемпионов и АПЛ в составе «Челси» Флоран Малуда высказался о результатах вручения «Золотого мяча» в 2024 году. Напомним, награду получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Малуда считает, что выбор вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в качестве победителя был бы более логичным.

«Для меня выбор Винисиуса был очевиден, если учесть, чего он достиг, и его влияние на ход финала Лиги чемпионов. И для меня было бы нормально, если бы он выиграл награду. Но по факту никто не знает точных критериев, по которым выбирают победителя. Родри — классный игрок, однако никто не понимает до конца, почему побеждает тот или иной футболист. Но когда я говорю с теми, кто играл в футбол, то слышу, что выбор Винисиуса был бы логичнее», — заявил Малуда в эфире «Матч ТВ».

Напомним, из-за вручения «Золотого мяча» в 2024 году разгорелся скандал. Изначально организаторы премии сообщили Винисиусу, что он выиграл приз. Бразилец уже даже успел устроить вечеринку в честь этого. Но позже игроку «Реала» позвонили и сказали, что награда всё-таки достанется Родри. После этого все представители мадридцев устроили бойкот и не приехали на церемонию вручению «Золотого мяча».