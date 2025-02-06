Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Краснодара» Каборе объяснил, как можно остановить «Зенит»

Экс-полузащитник «Краснодара» Каборе объяснил, как можно остановить «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара», «Кубани» и московского «Динамо» Шарль Каборе рассказал, как другие клубы Российской Премьер-Лиги могут прервать гегемонию «Зенита». Напомним, сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России шесть раз подряд и являются действующим чемпионом страны.

— Как можно остановить «Зенит»?
— Для того чтобы обыграть «Зенит», нужно верить в свои собственные силы. Очень важно иметь правильный менталитет, настраиваться на победу. Технически вы вряд ли сумеете обыграть «Зенит», так как там собраны мастера, но вот за счёт правильного менталитета и упорной работы — да. Всё возможно. И прошлый сезон это показал, — приводит слова Каборе «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

Материалы по теме
Экс-игрок «Краснодара» Каборе: «Зенит» очень богатый клуб, он превосходит всех в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android